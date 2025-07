Vasco e Rio Branco disputam partida eliminatória no Estadual

Vasco e Rio Branco disputam nesta segunda, 21, a partir das 16 horas, no Florestão, uma partida eliminatória pela fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-20. Se o jogo terminar empatado, o semifinalista vai ser conhecido nas cobranças de penalidades.

Vasco indefinido

O técnico Erick Rodrigues deixou para definir os titulares do Vasco somente no Florestão. Os meias Cabeludo e Pedrinho são dúvidas para a partida.

“Vou esperar as últimas avaliações do Cabeludo e do Pedrinho. São dois jogadores importantes, mas é preciso reunir as condições ideais”, comentou Erick Rodrigues.

Raphael é desfalque

Raphael, artilheiro do Rio Branco no Estadual com 8 gols, é desfalque certo. O atacante foi expulso na última partida da fase de classificação e cumprirá suspensão automática. A novidade será o retorno do meia Kekel.

Trio de arbitragem

Antônio Marivaldo apita Vasco e Rio Branco. Os auxiliares serão Renô Cassiano e Roseane Amorim.

