São Francisco e Galvez disputam liderança do Estadual

A Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) abriu nesta sexta, 9, as inscrições para a etapa de Rio Branco, competição programada nos dias 28 e 29 de junho no ginásio do Sesc.

“Esse é mais um passo para a promoção do maior torneio de lutas em Rio Branco. Estamos trabalhando para receber dois mil atletas na capital acreana e a meta é realizar um dos maiores eventos esportivos da história do Acre”, declarou o secretário Municipal de Esportes, Wendell Barbosa.

Parcerias importantes

Wendell Barbosa destacou as parcerias com a Prefeitura de Rio Branco, governo do Estado, secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer (SEEL) e o senador Sérgio Petecão(PSD).

“Os apoios para a realização de um evento deste nível são fundamentais. O prefeito Tião Bocalom gostou da iniciativa e temos uma grande responsabilidade”, avaliou Wendell Barbosa.

