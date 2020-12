Larissa Rodrigues da CNN Brasil

O salário mínimo deverá passar dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.088 a partir de 1º de janeiro, de acordo para a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021 alterada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira (15).

Essa correção considera a estimativa da inflação acumulada neste ano conforme o INPC, de 4,1%. O projeto estima que cada R$ 1 a mais no salário mínimo eleva as despesas líquidas em R$ 304,9 milhões no ano.

A proposta será analisada pelo Congresso em sessão marcada para quarta-feira (16).

Outros parâmetros econômicos para 2021 também foram corrigidos em relação aos de abril, quando a LDO foi proposta inicialmente com uma meta fiscal flexível. Entre eles, estão a taxa de crescimento real do PIB que oscilou de 3,3% para 3,2%; inflação medida pelo IPCA e acumulada no ano baixou de 3,6% para 3,2%; taxa de juros Selic, na média anual, caiu de 4,4% para 2,1%; e taxa de câmbio média no ano, antes prevista em R$ 4,30, foi a R$ 5,30.

