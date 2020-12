A CAS (Corte Arbitral do Esporte) proibiu nesta 5ª feira (17.dez.2020) a participação da Rússia na Olimpíada de Tóquio, que vai ser realizada em 2021 em função de adiamento causado pela pandemia do novo coronavírus.

Na decisão (íntegra – 160 KB), o tribunal determinou uma punição que vale para qualquer esporte profissional até 16 de dezembro de 2022. Dessa forma, o veto se estende à Copa do Mundo de futebol em 2022, no Qatar, e aos Jogos de Inverno de Pequim, na China, também em 2022.

De acordo com a CAS, atletas russos poderão competir nas Olimpíadas, mas não com uniformes e bandeiras do país, e sim com uma bandeira do COI (Comitê Olímpico Internacional). O nome “Rússia” poderá ser exibido nos uniformes caso os termos “atleta neutro” ou “equipe neutra” estejam em igual destaque.

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) não se manifestou sobre o veto à participação russa na Copa de 2022. O país, que sediou a última edição do evento, está disputando as eliminatórias europeias da competição no grupo de Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Chipre e Malta.

A decisão da CAS foi motivada por violações cometidas por autoridades russas, como a adulteração de um banco de dados de um laboratório de testes de Moscou antes de entregá-lo à WADA (Agência Mundial Anti-Doping).

Os russos também são acusados a manipulação de dados, inclusão de mostras falsas em testes e destruição de arquivos conclusivos a possíveis casos de dopagem.

As infrações foram o estopim de uma crise entre a Rússia e a WADA que dura desde 2015, quando foi descoberto um esquema de doping institucionalizado no país com suporte do governo.

Em 2016, o COI (Comitê Olímpico Internacional) chegou a excluir a Rússia das Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas deixou a cargo das federações de cada modalidade a execução da pena. Os russos não puderam usar a bandeira nas competições de atletismo, remo e levantamento de peso. No quadro geral, ficaram na 4ª colocação.

Em 2018, nos Jogos de Inverno na Coréia do Sul, a punição valeu para todas as modalidades. Atletas russos, sem representar a bandeira do país, conquistaram 17 medalhas.

