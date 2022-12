Ruas do Centro de Rio Branco serão interditadas durante a posse governamental

Para garantir a segurança das autoridades e da população na cerimônia de posse do governador Gladson Cameli e da vice-governadora eleita, Mailza Assis, o trânsito na região central de Rio Branco será modificado no próximo domingo, 1° de janeiro.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RB Trans), com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), interditará a Rua Arlindo Porto Leal e a Travessa da Catedral a partir das 13h. O acesso nestas vias ficará restrito aos veículos oficiais da comitiva do governador e vice-governadora.

Já a Avenida Getúlio Vergas, no trecho entre o Museu dos Autonomistas e a Praça Povos da Floresta, terá o fluxo interrompido às 16h30. Apenas automóveis autorizados, por meio de credenciamento, poderão entrar nesta área.

“Todo este trabalho é para garantir que o evento transcorra dentro da normalidade. Assim que a posse for encerrada e o público dispersado, essas vias serão reabertas ainda na noite de domingo”, explicou Wanderson Lima, chefe da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran).

A cerimônia governamental está marcada para as 17h. A primeira parte da solenidade ocorrerá no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), com a assinatura do ato de posse. Logo em seguida, Gladson Cameli e Mailza Assis discursarão para o público em frente ao Palácio Rio Branco. Um show popular deve encerrar o evento.

