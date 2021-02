Por terrabrasilnoticias

O Brasil é exemplo mundial de vacinação em massa há décadas e não seria diferente com a covid. Apesar da escassez, o ritmo da vacinação no País é o terceiro melhor do mundo, atrás apenas dos EUA, por pouco, e da China. Enquanto o Brasil chegou aos 4,5 milhões de vacinados em 27 dias, os EUA levaram 21 dias para atingir a mesma marca.

Na China, segundo o site Our World in Data, foram pouco mais de duas semanas. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder. No Reino Unido, primeira nação do ocidente a iniciar a vacinação contra covid, a marca de 4,5 milhões de imunizados foi atingida após 41 dias.

Rica e territorialmente pequena, Israel levou 41 dias para vacinar 4,5 milhões de habitantes. O país já vacinou mais da metade da população.

A poderosa e eficiente Alemanha iniciou a vacinação em 26 de dezembro e ainda não atingiu 4 milhões de imunizados, diz o Our World in Data.

Em menos de um mês de vacinação, o Brasil já é o sexto país com mais habitantes imunizados, atrás de EUA, China, Reino Unido, Índia e Israel.

Comentários