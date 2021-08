Remoção de paciente de Brasileia para Rio Branco mobiliza equipes do Ciopaer e Samu

Um homem de 65 anos de idade foi transferido do Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no final da tarde desta terça-feira, 24.

V. P. estava internado há três dias na unidade do interior com graves problemas respiratórios. Como o quadro de saúde dele se agravou, foi necessária a remoção. Uma equipe do Samu, conduzida pelo médico Jhonata Santiago, seguiu para o local do resgate a bordo do helicóptero Harpia 04, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“O paciente apresentava quadro agudo de insuficiência respiratória e para trazê-lo foi necessário submetê-lo a respiração mecânica. Pela situação em que se encontra, creio que ele será levado para a UTI”, disse Santiago.

O voo entre Brasileia e Rio Branco durou 50 minutos. No comando, os pilotos Sérgio Albuquerque e Alexandre Magalhães. Segundo Albuquerque, ao longo do trajeto era grande a quantidade de fumaça causada pelas queimadas. Em Rio Branco, o helicóptero aterrissou no heliponto do Huerb, na cobertura da unidade hospitalar. Os familiares do paciente, de acordo com a equipe de acolhimento da unidade, virão por estrada para acompanhar o paciente.