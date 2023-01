Regional do Alto Acre divide prefeitos entre bom e ruim segundo pesquisa

A regional do Alto Acre, onde é composta por quatro municípios; Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, detém os títulos entre o ‘melhor e o ruim’ realizado pela empresa Data Control nos meses de outubro de 2021 e nos meses de fevereiro, maio e dezembro de 2022.

O prefeito do pequeno município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira do Acre, Jerry Correia (sem partido), desponta como o mais bem avaliado no Estado do Acre. Em outubro de 2021, o gestor já despontava com 66,70% caindo para 57,10% em fevereiro de 2022. No mesmo ano, em maio, subiu para 72,30% no mês de dezembro, pulou para 75,0%.

No município de Brasiléia distante 110 km, onde tem como gestora a prefeita Fernanda Hassem, também sem partido, foi avaliada em outubro de 2021 com o índice de 72,60%. No ano seguinte em fevereiro, caiu para 60,0% e subiu para 66,70% maio do mesmo ano. Já no mês de julho do mesmo ano, caiu para 53,50% e fechou o ano de 2022 com a porcentagem de 48,40%.

No município vizinho de Epitaciolândia, onde tem como gestor o delegado Sérgio Lopes (PSDB), registrou no mês de outubro de 2021 com o índice de 49,10%. Já no mês de fevereiro de 2022, alcançou o melhor registro com 52,10%.

Três meses depois, Sérgio Lopes teve um declínio na aceitação popular de 19,40%, passando para 32,70%. O registro de ruim/péssimo, subiu de 17,60% para 36,50% no mesmo período de maio. O gestor então amargou o fechamento de 2022 com apenas 23,30% de ótimo/bom, para 41,90% de ruim/péssimo.

Já no município de Xapuri, que atualmente é gerido pelo prefeito Ubiraci (Bira) Vasconcelos (PT), registrou em outubro de 2021, a porcentagem de 41,0%, chegando no mês de fevereiro de 2022, com 40,0%.

Já no mês de maio do mesmo ano, Bira passou a oscilar entre 42,0% de péssimo/ruim, com os praticamente mesmo 40,40% de ótimo/bom. No final do ano de 2022, amargou a queda para 19,50% de ótimo/bom e teve o índice de ruim/péssimo subindo para o patamar de 46,30%.

Segundo a empresa de pesquisa Data Control Instituto de Pesquisas, compilou sua base de dados as avaliações dos municípios na primeira metade dos mandatos nos períodos de 2021 a 2024.

Os dados apresentados pela empresa em gráficos estariam representando o pensamento da população no momento de realização da pesquisa considerando a metade da gestão dos atuais Prefeitos. O registro foi feito no dia 12 de janeiro.

