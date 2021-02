O parlamentar se elegeu pela primeira vez em 1992, quando se tornou vereador em Maceió (AL). Lira ficou mais um mandato como vereador e outros três como deputado estadual.

Guilherme Venaglia, da CNN

Após quatro anos e sete meses meses sob a condução de Rodrigo Maia, a Câmara dos Deputados tem um novo presidente: Arthur Lira. O deputado do PP de Alagoas foi eleito nesta segunda-feira (1º) para um mandato de dois anos no comando da Casa.

Arthur César Pereira de Lira tem 51 anos, os últimos 30 dedicados à política. Ele é advogado de formação, agropecuarista e empresário.

O parlamentar se elegeu pela primeira vez em 1992, quando se tornou vereador em Maceió (AL). Lira ficou mais um mandato como vereador e outros três como deputado estadual.

O novo presidente da Câmara começou a carreira no Partido da Frente Liberal (PFL), legenda que hoje é o DEM do seu arquirrival Rodrigo Maia. Depois, passou pelo PTB, pelo PSDB e pelo PMN, antes de chegar ao PP em 2009.

Arthur Lira desembarcou em Brasília em 2011, eleito deputado federal pela primeira vez no ano anterior. Está no terceiro mandato na Câmara, tendo passado pela liderança do PP e pela presidência de comissões importantes, como a de Constituição e Justiça (CCJ).

Em 2019, no início do atual mandato, se converteu em um dos principais expoentes do grupo de partidos conhecido como Centrão.

No ano passado, Lira foi um dos articuladores da aproximação das legendas deste bloco com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O Palácio do Planalto foi incentivador da campanha de Arthur Lira para presidir a Câmara, com diversas declarações de Bolsonaro em favor do deputado do PP.

