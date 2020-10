Os quatro presos acusados dematarem o detento Emerson Galdino de Souza, de 19 anos, em agosto de 2018 dentro de uma cela do Complexo Penitenciário de Rio Branco, foram condenados a penas que somadas ultrapassam os 100 anos. O julgamento do grupo ocorreu na última sexta-feira (16) na 2º Vara do Tribunal do Júri.

A vítima morreu após ser agredida pelos companheiros de cela. Na época, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) não informou que tipo de agressão a vítima tinha sofrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Souza morreu antes de ser levado ao hospital.

Entre os acusados estão Marcelo Pereira do Nascimento dos Santos; Felipe dos Santos; Geovani de Souza Lima e Izaquiel de Lima Machado. Os quatro foram condenados pelo crime de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O G1 entrou em contato com a advogada dos quatro condenados, Ana Paula Diniz, mas até última atualização desta reportagem não obteve resposta.

Marcelo dos Santos foi condenado a mais de 27 anos, Felipe dos Santos a mais de 19 anos, Geovani Lima a mais de 27 anos e Izaquiel Machado também a mais de 27 anos. Todos em regime inicial fechado e com direito de apelar em liberdade negado.

Ainda na decisão, o juiz Alesson Braz não atribuiu um valor de reparação aos familiares da vítima, já que não houve pedido específico para isso. O magistrado pontuou que, caso a família tenha interesse, pode solicitar a reparação na esfera cível.

