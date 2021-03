Subiu para quatro o número de municípios acreanos que aderiram ao Conectar, o consórcio público para compra de vacina da Covid-19 criado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Rio Branco, Assis Brasil, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul estão na lista mais atualizada da FNP. No total são 1.703 dos 5.570 municípios brasileiros que já manifestaram interesse, na compra conjunta, que atenderá pouco mais de 125 milhões de pessoas no país.

O Consórcio das Prefeituras visa ampliar a vacinação nas cidades com a aquisição de imunizantes complementares ao Plano Nacional de Imunizações do governo federal.

