Rodolfo era psicólogo, casado e estava internado desde o dia 11 de março, quando deu entrada no Instituto de Traumatologia do Acre (Into) com 70% do pulmão comprometido. Sua esposa também foi acometida, mas se recuperou em casa junto com a sua mãe, Auxiliadora, e sua irmã, sem necessidade de internação.

O pai de Nascimento está internado em Rio Branco, também devido a complicações da covid-19.

O psicólogo é o segundo paciente transferido de Rio Branco que não resite e morre, a primeira foi Sâmia de Fátima Almeida, de 43 anos, que foi transferida com covid-19 de Rio Branco para Cruzeiro do Sul e morreu poucas horas depois.