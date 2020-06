Maioria continua doente e isolada dos demais. 13 casos seguem em análise no laboratório

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informou que o número de detentos contaminados com o coronavírus chegou a 29.

Doze deles já estão curados da doença e 17 seguem doentes e isolados dos demais presos para evitar proliferação do novo vírus nas unidades penitenciárias.

Treze notificações seguem em análise no laboratório de Infectologia Charles Meriéux e terão resultados divulgados nos próximos dias pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Um detento morreu no presídio de Senador Guiomard no início de maio. Quase 350 presos fazem parte do grupo de risco para a covid-19 no Acre.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) recebeu 900 testes rápidos para continuar fazendo exames nos servidores e detentos dos presídios do estado. Os testes foram enviados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e compõe as estratégias de prevenção e combate à Covid-19 no sistema penitenciário acreano.

O Iapen-AC destacou que com a aquisição os testes, eles agora vão passar a ser feitos em todos os presídios do estado. No caso dos servidores públicos, a testagem é feita no Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário. Já nos presos, as equipes de saúde de cada unidade devem fazer o procedimento. O instituto tem atualmente 237 servidores que testaram positivo para Covid-19. Deste total, 224 são policiais penais e 13 são servidores administrativos. Os números são de dados contabilizados até a segunda-feira (15). Há ainda 15 exames em análise. Mas, 141 servidores já foram considerados curados, destes 133 são policiais penais, sendo que 114 já voltaram à ativa. Os quatro servidores administrativos curados também já voltaram aos trabalhos. Distribuição O instituto divulgou também que os testes vão ser distribuídos para todos os presídios conforme a população carcerária e o número de servidores. Além disso, os novos testes também vão ser utilizados para fazer uma nova testagem no servidor que foi diagnosticado com a doença. Anteriormente, o Iapen-AC disse que eram feitos agendamento de atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco quando a demanda estava grande. Presos A Covid-19 entre os presos também registrou aumento. O Iapen informou que 50 casos foram notificados, sendo que 31 presos precisaram ser isolados. Das notificações, 29 presos testaram positivo para a doença e oito foram descartados. Há ainda 13 exames em análise. Dentro da população carcerária já são registrados 12 curados. Há ainda uma morte registrada, de um preso que cumpria pena na unidade de Senador Guiomard, mas a morte foi registrada em Rio Branco. Ao todo, 347 presos fazem parte do grupo de risco. Visitas suspensas No início de junho, mais uma vez, o Iapen decidiu prorrogar a suspensão das visitas nas unidades penitenciárias do estado. Paralelo a isso, os familiares podem entregar kits de higiene e alimentos em cronogramas estipulados por cada unidade. Desde a pandemia e suspensão das visitas, inúmeras tentativas de fuga foram registradas nos presídios do estado. O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, chegou a dizer que a suspensão das visitas pode estar interferindo nessa questão, já que gerava um ambiente de estresse entre os presos. A última tentativa de foi registrada no domingo (14) em Cruzeiro do Sul, quando uma força-tarefa da Segurança conseguiu impedir que 33 presos fugissem da Unidade Manoel Neri da Silva.

