Quantidade de vacinas para segunda dose da CoronaVac solicitada por estados foi atendida, informa MS

O quantitativo total de segunda dose da vacina CoronaVac/Butantan, solicitado pelos estados, foi atendido, segundo informou o Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, a distribuição do imunizante que completa o processo vacinal foi feita nas últimas três pautas de distribuição, que aconteceram entre os dias 7 e 19 de maio.

Durante esse período, foram enviadas mais de 5 milhões de doses para todas as Unidades da Federação. Os últimos grupos com pendência de segunda dose da CoronaVac foram de idosos entre 60 e 64 anos e agentes das forças de segurança, salvamento e forças armadas.

O ministério afirma que esse público foi atendido na 18º pauta de distribuição, realizada em 7 de maio, que enviou quase 1 milhão de vacinas do Butantan, levando em conta o planejamento proposto pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A pasta destaca, ainda, que mais 1,08 milhão de doses do Butantan foram destinadas à aplicação da segunda dose na 20ª pauta, em andamento terça (18) e quarta-feira (19) desta semana, de acordo com as solicitações apresentadas por 12 estados.

Outras 15 Unidades Federativas, que não possuíam mais pendências para conclusão do esquema vacinal da Coronavac, foram atendidas proporcionalmente com doses da AstraZeneca/Fiocruz.