Mohrbacher afirma que na maioria das vezes o quadro se resolve sozinho caso o sintoma seja leve e acompanhado de uma tosse com pouca secreção e não ocorra falta de ar, com o paciente conseguindo se alimentar e se hidratar de forma adequada.

“Agora, se esse cansaço é persistente, e em vez de melhorar, o paciente acaba piorando com o passar dos dias, desenvolvendo alguns sintomas respiratórios (como coriza, dor de garganta, tosse com secreção com expectoração), e se tem comorbidades ou faz algum tratamento oncológico, ele precisa ser avaliado, sim”, diz a médica.

Sara Mohrbacher, clínica-geral e nefrologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, afirma que a primeira coisa que deve ser observada sobre o cansaço é se ele é físico ou se causado por alguma falta de ar. Se a resposta for a segunda opção, o paciente deve procurar um pronto-socorro ou um médico. “A falta de ar já é um sinal mais grave e requer uma avaliação imediata”, diz a médica.

O infectologista afirma que é muito importante observar se, junto com a falta de ar, a pessoa apresenta lábios ou pontas dos dedos roxas – ou, ainda, retração da musculatura do tórax, entre uma costela e outra, ou da fúrcula, que fica logo abaixo da garganta. “Esses são os sinais que nos preocupam.”

De acordo com especialistas, a falta de ar pode aparecer junto com sintomas mais comuns da Covid-19, como a tosse e o cansaço.

O cansaço também pode aparecer junto com dores no corpo. Essas dores, segundo Gorinchteyn, podem ser musculares ou nas juntas (articulações).

“É muito importante diferenciar se as articulações passam a ter dor — principalmente no mover dos dedos, dos joelhos, dos tornozelos e dos cotovelos — ou se são dores musculares, que acometem as pernas e os braços”, diz Jean Gorinchteyn.

Segundo o infectologista, ambas as dores fazem com que as pessoas fiquem debilitadas. “Elas se tornam preocupantes quando forem muito intensas e não melhorarem com medicações analgésicas”, afirma o médico. Se essas dores se mantiverem, um médico deve ser procurado.