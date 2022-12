PT do Acre inicia processo de expulsão de prefeita e dois vereadores de Brasiléia

Decisão poderá acarretar em esvaziamento do partido na regional do Alto Acre

O dia foi agitado no município de Brasiléia nesta segunda-feira, dia 12. O Partido dos Trabalhadores (PT) do Acre, deu início a expulsão de políticos eleitos e reeleitos no último pleito na regional do Alto Acre, reduto importante para a sigla, mesmo não conseguindo uma votação expressiva para candidatos estaduais e federais.

Nesse quesito, o Partido não se reinventou ficando estagnado na imagem do ex-governador Jorge Viana e com sucessores pífios, mas, manteve simpatizantes arrogantes que ainda não desceram do palanque por décadas.

Assim, os municípios ainda conseguiram manter um pouco de suas bases elegendo alguns vereadores e prefeitos. Na regional do Alto Acre, composto por quatro municípios (Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri), conseguiu eleger e reeleger três prefeitos e vereadores.

Nesta última eleição, quando o Estado do Acre não elegeu nenhum deputado, governador e presidente, o PT resolveu que deveria abrir sindicância para expulsar políticos, que supostamente não estiveram alinhados com a sigla, entendendo que estes ‘infiéis’ deveriam ser mandados embora.

Nesse embalo, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia e Fernanda Hassem, prefeita de Brasiléia, juntamente com os vereadores Elenilson Cruz e Alessandro Jorge, ambos do PT, foram comunicados da decisão da alta cúpula do partido.

Nesta segunda, Alenilson e Jorge tiveram uma audiência via internet, onde deveriam justificar em um processo disciplinar com quórum deliberativo nos termos do estatuto do partido, a não expulsão de ambos por infidelidade partidária, conforme o Artigo 231 do Partido.

Segundo o vereador Elenilson Cruz, a reunião teve a participação do deputado Daniel Zen, Adonay Brito, Carioca, Cesário Braga, entre outros da executiva estadual, onde foi apresentado defesas e foi deliberado que, outra reunião deverá ser realizada no dia 22 do mês em curso, onde o veredito final será apresentado, se mantém ou expulsam a prefeitos e vereadores.

Em notas passadas, os prefeitos teriam comentado que a permanência na sigla seria quase impossível, devido o clima negativo criado nos últimos meses. O PT do município de Assis Brasil se mostrou contrário a decisão da executiva estadual em expulsar Jerry Correia, deixando a entender que caso ocorra, deverá ter um ‘esvaziamento’, da mesma forma em Brasiléia.

