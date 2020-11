Por

O Exame Nacional Para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 será aplicado no Acre nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia.

O edital com detalhes do processo está publicado na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial da União. O local de prova do participante será informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que será disponibilizado no endereço <enccejanacional.inep.gov.br/Encceja>, em data a ser divulgada pelo Inep.

A inscrição no Encceja Nacional 2020 deverá ser feita das 10h do dia 11 de janeiro às 23h59 do dia 22 de janeiro de 2021 (horário de Brasília-DF), no endereço enccejanacional.inep.gov.br/encceja

O Instituto Federal de Educação (Ifac) e a Secretaria de Estado da Educação são no Acre as unidades certificadores do Enceja 2020.

A participação no Encceja Nacional 2020 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino, desde que tenham no mínimo 15 (quinze) anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18 (dezoito) anos completos para o ensino médio, na data de realização do Exame

O edital completo está aqui: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-101-de-23-de-novembro-de-2020exame-nacional-para-certificacao-de-competencia-de-jovens-e-adultos-encceja-nacional-2020-290487427