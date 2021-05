Professores e presos: veja quem será vacinado contra Covid no AC nos próximos dias

POR DOUGLAS RICHER

O Acre recebeu no início da tarde desta quarta-feira (26), mais dois lotes de vacinas para a imunização contra a Covid-19. Com as maisd e 20 mil doses, os municípios devem avançar na inclusão de novos grupos, imunizando trabalhadores da educação básica, sistema prisional, Forças Armadas e transporte aéreo.

Os dois novos lotes, 25 e 26, enviados pelo Ministério da Saúde (MS), contêm 19.500 doses da Astrazeneca/Fiocruz e 2.340 da Pfizer.

“Hoje, a partir de uma reunião que será realizada com os municípios, daremos início à vacinação dos trabalhadores da educação do ensino básico, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, força de segurança e salvamento e Forças Armadas, além dos trabalhadores de transporte aéreo. Não conseguiremos atender 100% desse público, pois o quantitativo recebido de vacinas dará para atender 22%, mas seguimos avançando na campanha e daremos continuidade à imunização conforme formos recebendo do Ministério da Saúde”, destaca a coordenadora do Plano Estadual de Imunização no Acre, Renata Quiles.

Atualmente, o estado encontra-se na fase de imunização dos grupos prioritários das pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, avançando conforme a chegada das remessas do Ministério da Saúde. Cada município é responsável pela execução e divulgação das etapas de vacinação em que se encontram.