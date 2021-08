Produtores rurais de Assis Brasil recebem beneficiadoras de arroz

Poucas os produtores rurais de Assis Brasil receberam tanta atenção e investimentos da gestão municipal igual ocorre agora no primeiro mandato de Jerry Correia.

Na tarde da última sexta-feira, 27, ao lado do deputado federal Alan Rick, a prefeitura entregou duas beneficiadoras de arroz para atender os moradores das comunidades Erecê, Palestina, Bom Jardim e Km 88. O recurso para aquisição das máquinas foi destinado pelo deputado federal que fez questão de está presente no ato. Alan Rick, observou o prefeito no evento, tem olhado de forma diferenciada para a cidade que está localizada na fronteira do Brasil com o Perú e a aBolivia.

Também estiveram no evento os vereadores Wendell Marques e Ermerson Martins, além do presidente da Amopreab, José de Araújo e do deputado estadual Antônio Pedro.