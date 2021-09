Procon divulga novos cursos online sobre direitos do consumidor

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) informa que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) abriu inscrições para novos cursos gratuitos, no formato online, sobre os direitos do consumidor e relações de consumo.

As capacitações serão ministradas pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) com carga variável entre 20 e 60 horas. Os interessados podem se inscrever até dia 27 de setembro, por meio do endereço eletrônico: www.defesadoconsumidor.gov.br/escolanacional.

“Cerca de 19 capacitações gratuitas estão disponibilizadas à comunidade. Nelas serão abordadas diversas situações que podem auxiliar os consumidores no seu dia a dia, a fim de evitar possíveis danos ou conflitos consumeristas. Por isso, convidamos a população acreana para participar desses novos cursos, para tenham mais informações sobre os seus direitos”, relata a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Os cursos ofertados são: Introdução à defesa do consumidor; Consumo seguro e saúde; Planos de saúde e relações de consumo; Práticas abusivas; Oferta e publicidade; Educação financeira para consumidores; Crimes contra as relações de consumo; e Banco de dados e cadastros de consumidores, entre outros.

A previsão para o início das aulas é o dia 5 de outubro. Cada um dos participantes aprovados nas atividades desenvolvidas nos cursos da ENDC receberão certificados, nas versões digitais, com a emissão da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).