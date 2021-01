Virar a página da covid-19, emprego e renda. Essas são as prioridades do governador Gladson Cameli (sem partido) para o Acre em 2021. Em entrevista exclusiva em seu escritório particular, onde descansava após mal-estar nesta terça-feira (30), o gestor afirmou que no ano que vem quer tirar do papel todos os investimentos que planejou e reduzir a burocracia no atendimento e na presença do estado na vida das pessoas.

“Eu, como governador, tenho a convicção de que estamos fazendo todos os esforços necessários para que possamos não somente tentar melhorar a vida das pessoas, mas também diminuir a dor delas. E o meu compromisso é com vidas, é salvar vidas”, afirmou Cameli.

Sobre o mal-estar, o governador comentou: “foi um ano de muitas atribuições e a gente acaba tão preocupado em tentar melhorar e não deixar que o pior aconteça para as pessoas que aí o índice de estresse e cansaço sobe e a gente tem que repor as vitaminas. Então eu tirei a manhã para dar uma descansada”.

Gladson vai passar a virada de ano em Cruzeiro do Sul ao lado da família. Antes, ele parou em Tarauacá para acompanhar de perto a enchente do principal rio que banha a cidade. “Já começamos a fazer um planejamento para que nos outros municípios também o estado e a defesa civil possam estar de prontidão para que não afete e complique a vida das pessoas”.

Por fim, ele desejou um feliz ano novo a todos os acreanos. “Queria aproveitar esse momento para convidar você que está nos acompanhando para que sejamos um time junto com a população que aonde tem o seu grande objetivo o brasão do estado para que nós unidos possamos vencer os desafios. E não tenha dúvidas, meus amigos, você que está desempregado e quer uma oportunidade, 2021 com certeza será o ano das oportunidades”.

Veja a entrevista completa:

