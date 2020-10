De acordo com a Polícia Militar, Andrade estava na frente de sua casa quando chegaram quatro suspeitos. A vítima estava tomando tereré, os homens ficaram por um momento tomaram tereré com ele e depois saíram. Após isso, o chamaram novamente, conversaram com a vítima, houve um desentendimento, Andrade saiu correndo e os homens atiraram.