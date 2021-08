Primeiro repasse do FPM de agosto é de R$ 40 milhões para 22 prefeituras do Acre

O primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o mês de agosto às 22 prefeituras do Acre será de R$39.919.751,12, dinheiro que cai na próxima terça-feira (10) na conta desses municípios.

No País, o valor ultrapassará R$ 5,6 bilhões, 89,87% maior que o mesmo valor transferido aos Municípios em 2020, sem contar a inflação.

O repasse total, quando somado ao desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), será de pouco mais de R$ 7 bi. Segundo a área de Estudos Técnicos da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o primeiro decêndio sofre influência da arrecadação do mês anterior, uma vez que a base de cálculo para o repasse é dos dias 20 a 30 do mês anterior.

Desta forma, o 1º decêndio costuma ser o maior do mês e representa quase a metade do valor esperado para o mês inteiro. Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) apontam crescimento de 76,30% no 1º decêndio de agosto de 2021, quando deflacionado, ou seja, levando em conta a inflação do período, se comparado ao mesmo período do ano anterior.