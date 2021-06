Primeira-dama visita representação do Acre em Brasília e recebe informações sobre convênios para área social

A primeira-dama Ana Paula Cameli mostrou-se bastante satisfeita na manhã desta sexta-feira, 18, quando, em visita de cortesia à Representação do Estado do Acre (Repac) em Brasília, tomou conhecimento, em reunião com o chefe da representação, Ricardo França, de vários convênios que estão disponíveis para serem executados junto à Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

A ida de Ana Paula a Brasília foi para participar na quinta-feira, 17, de uma reunião no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), no Distrito Federal, a fim de conhecer as ações integradas de combate aos crimes de gênero e fortalecer os mecanismos de proteção à mulher, viabilizando a possibilidade de aderir ao projeto do Dispositivo de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP) no Acre.

O projeto-piloto faz parte do Programa Mulher Mais Segura e está sendo executado no Distrito Federal desde março. O destaque é um dispositivo que será distribuído às mulheres que são vítimas de violência doméstica e estão com medidas protetivas de urgência.

Convênios

Com relação à visita na Repac, Ana Paula disse estar feliz em tomar conhecimento dos convênios que poderão ser executados pelo Estado, em benefícios das comunidades mais carentes. “Queremos colocar nosso gabinete à disposição da secretária de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, Ana Paula Lima, para que, juntos, possamos proporcionar melhorias na qualidade de vida da população mais carente do nosso estado”, afirmou.