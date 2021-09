PRF faz apreensão de mais de 2 kg de entorpecente na BR-317 no Acre; fotos

A droga estava escondida na porta do compartimento de carga do veículo

Na tarde de ontem, sexta-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre deteve dois indivíduos e fez a apreensão de 2,1 kg de cloridrato de cocaína, que estavam em um veículo que transitava na BR-317, no município de Capixaba/AC.

Enquanto executavam ronda no período da manhã no trecho da BR-317, uma equipe de policiais da PRF deu ordem de parada para uma Fiat Fiorino branca com dois ocupantes que trafegava no sentido decrescente da rodovia (vindo da fronteira). Durante o procedimento padrão de fiscalização, os policiais desconfiaram que os ocupantes do veículo transportavam algum ilícito no veículo, uma vez que suas respostas eram evasivas e sem lógica quanto aos motivos e as rotas da viagem, exortando uma busca pessoal e veicular avançada.

Momentos mais tarde, já na Unidade Operacional da PRF em Rio Branco, onde há mais segurança e estrutura para executar uma busca minuciosa no automóvel, os policiais encontraram 2 tabletes escondidos em cavidades naturais da porta do compartimento de carga. Dentro dos pacotes havia um total de 2,1 kg de substância com características de cocaína (que foi preliminarmente confirmado ser cocaína após ter sido feito o teste de Scott).

Diante dos fatos, os dois homens foram detidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, juntamente com a droga e o veículo apreendidos, para os procedimentos cabíveis pelo crime de tráfico de drogas.