Acre é o estado com menor taxa de ocupação de leitos UTI Covid-19 do país, diz Fiocruz

O Acre é o estado brasileiro com menor taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva para Covid-19. Segundo o Boletim da Fiocruz, apenas 9% estão ocupados. A colocação se mantém pela décima semana seguida.

Além disso, o Acre está entre as unidades federativas que apresentam sinal de estabilidade nas tendências de longo e curto prazo dos casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG). Rio Branco está entre as capitais com sinal de queda na tendência de longo prazo.

Com este percentual, o estado permanece fora da zona de alerta, entretanto, para manter as expectativas positivas, o Boletim destaca que é fundamental combinar a ampliação da disponibilidade de vacinas para todos os grupos, incluindo, de imediato, “idosos necessitando a terceira dose e adolescentes a partir dos 12 anos, com campanhas de estímulo das pessoas que devem receber ambas as doses, a busca ativa de faltantes e a organização da rede de atenção básica do SUS mais próxima da população e com condições de atendimento e aplicação de vacinas”.

Os cientistas também destacam que enquanto a pandemia estiver em curso, além da necessidade de ampliar e acelerar a vacinação, torna-se fundamental para todos, mesmo os que tomaram vacinas, manter medidas como o uso de máscaras e de distanciamento físico.

Neste sentido, é importante que secretarias de Saúde, de Assistência Social, comerciantes, empresários e todas as entidades que puderem se mobilizem para ampliar essas medidas de proteção, por meio, por exemplo, da distribuição de máscaras de qualidade para a população.