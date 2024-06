PRF apreendE passageira com skunk sendo transportado em um ônibus na BR 364

A comparação entre os preços da carne bovina fornecidos à prefeitura e os valores praticados nos açougues locais evidencia uma diferença significativa que necessita de explicação

Com Yaco News

A prefeitura de Sena Madureira divulgou os preços da carne bovina a serem adquiridos através do Pregão Presencial n° 037/2023 para atender as demandas das secretarias. De acordo com a Ata de Registro de Preços n° 003/2024, os valores registrados são os seguintes:

Coxão Mole: R$ 34,00/kg

Coxão Duro: R$ 31,00/kg

Carne Moída: R$ 21,00/kg

Carne com Osso: R$ 18,00/kg

Alcatra: R$ 37,00/kg

Costela: R$ 17,00/kg

A licitação, que visa o registro de preços para futura contratação de empresa especializada em fornecimento de carne bovina, tem como vencedora a empresa Raimundo Ribeiro de Souza – ME. O valor total do contrato é de R$ 357.550,00.

No entanto, a publicação do resultado da licitação gerou controvérsias. A Ata de Registro de Preços n° 003/2024 foi republicada por incorreção, sem maiores detalhes sobre a natureza do erro. Além disso, a data de assinatura do contrato (08/03/2024) é posterior à data de abertura da licitação (27/12/2023), levantando dúvidas sobre a validade do processo.

Uma pesquisa conduzida pelo YacoNews nos açougues de Sena Madureira revelou preços significativamente mais baixos em comparação com os valores contratados pela prefeitura. Em média, os preços encontrados nos açougues da cidade são:

Coxão Mole 26,00

Coxão Duro 25,00

Carne Moída 17,00

Carne com osso 12,00

Alcatra 30,00

Costela 14,00

A comparação dos preços fornecidos pela prefeitura com os valores encontrados nos açougues locais levanta importantes questões sobre a diferença de valores. O coxão mole, que está sendo comprado pela prefeitura por R$ 34,00/kg, é vendido nos açougues por R$ 26,00/kg, uma diferença de R$ 8,00 por quilo. Já o coxão duro, adquirido por R$ 31,00/kg pela prefeitura, custa R$ 25,00/kg nos açougues, uma diferença de R$ 6,00 por quilo.

As discrepâncias nos preços suscitaram questionamentos sobre a lisura do processo licitatório e a eficiência na utilização dos recursos públicos. Além disso, a republicação da Ata de Registro de Preços n° 003/2024 por incorreção e a diferença de datas entre a abertura da licitação (27/12/2023) e a assinatura do contrato (08/03/2024) aumentaram as dúvidas da população sobre a validade do processo.

Diante das inconsistências e da diferença de preços, a população de Sena Madureira exige esclarecimentos da prefeitura. A transparência no processo licitatório e a justificativa para a escolha dos fornecedores e preços são fundamentais para restaurar a confiança dos cidadãos na gestão pública.

A comparação entre os preços da carne bovina fornecidos à prefeitura e os valores praticados nos açougues locais evidencia uma diferença significativa que necessita de explicação. A administração pública deve garantir a eficiência e a transparência em suas aquisições, assegurando que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível, beneficiando diretamente a população.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários