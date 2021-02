A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta segunda-feira (15), 54 kg de cocaína na BR 364, em Rio Branco (AC).

Os policiais deram ordem de parada a um caminhão do tipo cegonha, conduzido por um homem de 47 anos. No compartimento que transporta veículos, havia um Renault Logan preto. Em revista ao interior do carro, os policiais localizaram a droga escondida em um fundo falso atrás do banco traseiro.

O motorista informou que recebeu o carro em Rio Branco e o entregaria em Goiânia (GO). Ele foi preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas. O veículo e a cocaína foram entregues na Polícia Civil local.

Comentários