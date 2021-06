PRF apreende 12kg de cocaína em táxi com destino à Rio Branco; dois foram presos

Na manhã desta segunda-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre apreendeu 12 Kg de cloridrato de cocaína que estava sendo transportada em táxi que vinha de Brasileia com destino a Rio Branco.

Equipe de policiais fazia ronda na BR-317, altura do km 151, município de Capixaba, quando abordou um táxi para verificações de rotina. Após perceber nervosismo no condutor e no passageiro do automóvel, a equipe iniciou uma busca veicular a procura de ilícitos que poderiam estar sendo transportados. Em pouco tempo os policiais acabaram por localizar 12 embalagens acondicionadas no compartimento do porta-malas, em local próprio para carregar o pneu sobressalente.

Dentro das embalagens encontradas no veículo estavam 12 kg de substância semelhante a entorpecente. Posteriormente, após teste preliminar com reagente, ficou caracterizado se tratar de cloridrato de cocaína.

O táxi, um veículo Renault Logan, e os seus ocupantes foram levados para a Polícia Civil de Capixaba para os procedimentos legais decorrentes do crime de tráfico de drogas.