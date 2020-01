Acuado pelo enfraquecimento do partido, depois de a prefeita Socorro Neri (PSB) anunciar que vai pra reeleição

BLOG DO EVANDRO CORDEIRO

O presidente do PT no Acre, Cesário Campelo Braga, anda reclamando das tentativas de partidos ligados ao governo de estar tentando esvaziar o partido. Ele se refere, por exemplo, a possível saída do deputado Jonas Lima e se seu irmão, Isaac Lima, prefeito de Mâncio Lima. Cesário diz que Isaac pode até sair, mas Jonas, como parlamentar, não teria como sair. Não terá janela para ele. Ou seja: se sair perde o mandato.

Acuado pelo enfraquecimento do partido, depois de a prefeita Socorro Neri (PSB) anunciar que vai pra reeleição, o PT deixou escapar que pode disputar a prefeitura com uma chapa alternativa, na cabeça da qual poderá estar o deputado Daniel Zen. Foi pior: Zen virou motivo de piadas nas redes sociais, inclusive por parte de pessoas que foram ligadas ao governo passado. Enfim, continua o inferno astral do PT.

