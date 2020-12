Com duas das gestões municipais mais bem avaliadas do Acre nas últimas eleições, com seus prefeitos sendo reeleitos com larga vantagem sobre os concorrentes, os municípios de Xapuri e Brasiléia, administrados pelos petistas Bira Vasconcelos e Fernanda Hassem demonstraram organização nas contas e já depositaram o 13º salário na conta dos funcionários.

No caso de Xapuri, a prefeitura anunciou a quitação da gratificação natalina na última sexta-feira, 11, em uma única parcela. Em Brasiléia, a gestão municipal, que já havia antecipado a 1ª parcela do 13º salário aos servidores municipais, quitou o restante nesta segunda-feira, 14.

As duas gestões comunicaram os pagamentos por meio de suas páginas no Facebook.

