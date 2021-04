Prefeituras de Brasiléia, Epitaciolândia, Cobija e governo de Pando realizam blitz educativa contra o covid-19 na fronteira

Uma grande ação onde envolve os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, no Acre, juntamente com o estado de Pando e sua capital Cobija (Bolívia), estão realizando através de suas Secretarias de Saúde, uma ‘Barreira Educativa Binacional’ nas pontes que ligam os dois países.

O evento contou com a presença do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, juntamente com o prefeito de Cobija, Gatty ribeiro e a governadora do estado de Pando, Paola Terraza, além da presença de representantes da área de saúde, da comandante do 5º Batalhão da PM do Alto Acre, Ana Cássia, do comando da Polícia Nacional de Pando, vereadores e convidados.

A ação entre os municípios, seria de levar aos transeuntes da fronteira, mais informações de prevenção contra o vírus covid-19. Também é realizado aferições de temperatura, aplicação de álcool 70% e orientações tanto para brasileiros, quanto bolivianos e estrangeiros.

Segundo o prefeito de Epitaciolândia, “Essa é mais uma das parcerias entre as cidades da fronteira, de prevenção para combater e reduzir os casos de infecções causado pelo covid-19. Estamos unidos nessa luta independente de nacionalidade, uma vez que o vírus não respeita fronteira”, destacou o gestor.

A governadora de Pando Paola Terraza, juntamente com o prefeito Gatty Ribeiro, também compartilham da ideia de que, “unindo as forças, é possível controlar melhor o contágio e casos de covid- 19, ajudando a ter uma noção e resultados positivos, assim podemos melhorar nossos sistemas de saúde para levar para a população, segurança e saúde”, destacou.

