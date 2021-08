Prefeitura recupera ramais há mais de 8 anos abandonado

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Obras, continua com os serviços de recuperação de ramais com várias frentes de trabalho, uma delas está atendendo a comunidade do Nari Bela Flor.

Na tarde desta segunda dia 23/08, o Prefeito Sérgio Lopes foi ver de perto como está ficando o serviço de recuperação e conversar com moradores daquela comunidade.

“Estamos aqui para acompanhar de perto os trabalhos de recuperação de ramais, estamos com várias frentes de serviços, hoje estamos contando também com o apoio do Governo do Estado do Acre, que repassou 05 equipamentos para que possamos levar a melhoria de ramais e garantir o escoamento da produção para nossos produtores rurais. “Destacou Lopes.

O Ramal que liga a comunidade ao km 19 da estrada velha há mais de oito anos não recebia atenção por parte do poder público.

Para o Senhor Assis Fortes, é motivo de muita alegria em ver as maquinas da prefeitura entrando nesse ramal, a ultima vez que uma maquina entrou aqui fomos nós que pagamos particular, pois buscamos ajuda e nunca fomos atendidos, e agora o Dr. Sérgio Lopes está aqui pessoalmente acompanhado os trabalhos, isso nos renova a esperança. salientou o morador.

O Vereador Marco Ribeiro, também esteve no ramal para ver de perto os serviços.

“Estamos aqui na qualidade de vereador, para fiscalizar os trabalhos e ajudar naquilo que for possível, para nós que temos propriedade nessa localidade é motivo de muita alegria em ver que o Prefeito Sérgio Lopes está trabalhando dia e noite para levar melhorias para nossos produtores rurais, esse ramal há anos não passava por manutenção e agora vai proporcionar o direito de ir e vir e escoar a produções dos moradores que aqui residem.” Pontuou o vereador.