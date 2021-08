Petecão viabiliza R$ 5,6 milhões o custeio da saúde pública em 20 municípios

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou nesta quarta-feira, 25, o pagamento de R$ 5,6 milhões de recursos proveniente de emenda parlamentar de sua autoria. O valor irá custear a saúde pública de 20 cidades acreanos.

Segundo o senador, o recurso investido será aplicado no custeio de iniciativas de saúde, campanhas de vacinação e compra de materiais descartáveis, assim como insumos para o combate à dengue e à disseminação da covid-19. Além disso, a verba promoverá o aumento da capacidade no atendimento aos usuários do SUS em cada região do Acre.

O senador Petecão disse que o recurso chega em boa hora, pois boa parte das cidades do Acre se encontram com pouco dinheiro para o custeio da saúde pública, principalmente, dos projetos que já estão sendo realizados. “Estive em vários locais nas últimas semanas e todos reiteraram o pedido para intercedermos no pagamento de emendas para a saúde”, disse.

Petecão defende que a saúde pública deve ser tratada com prioridade, uma vez que uma parte considerável da população necessita do serviço público, que é a porta de entrada para a prevenção e tratamento de doenças.

Veja a lista dos municípios 20 municípios beneficiados por Sérgio Petecão

Acrelândia – R$ 200.000,00

Assis Brasil – R$ 61.162,00

Brasileia – R$ 200.000,00

Cruzeiro do Sul – R$ 837.771,00

Epitaciolândia – R$ 300.000,00

Feijó – R$ 200.000,00

Jordão – R$ 100.000,00

Mâncio Lima – R$ 100.000,00

Manoel Urbano – R$ 100.000,00

Marechal Thaumaturgo – R$ 200.000,00

Plácido de Castro – R$ 400.000,00

Porto Acre – R$ 100.000,00

Porto Walter – R$ 100.000,00

Rio Branco – R$ 987.993,00

Rodrigues Alves – R$ 400.000,00

Santa Rosa do Purus – R$ 1.067,00

Sena Madureira – R$ 660.400,00

Senador Guiomard – R$ 300.000,00

Tarauacá – R$ 200.000,00

Xapuri – R$ 200.000,00

TOTAL = R$ 5.648.393,00