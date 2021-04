Fazendo parte da programação em alusão aos 29 anos de emancipação política e econômica de Epitaciolândia, a prefeitura através da Secretaria de Cultura e Esporte, realizou na manhã deste domingo dia 25, a 1ª Corrida Ciclística Antônio Pereira de Aquino (Vereador Kaki).

O Objetivo do evento foi além de resgatar a prática dessa modalidade, homenagear o Saudoso Kaki, como era carinhosamente chamado por todos, ele, foi vereador, exerceu diversos cargos municipais e veio a falecer por complicações da covid-19, no mês de janeiro passado.

A Corrida Ciclística, contou com participação de desportistas profissionais e amadores, masculino e feminino de vários municípios, como Xapuri, Rio Branco, Brasiléia e da cidade vizinha Cobija, além do pessoal da Bike de Epitaciolândia.

Foram dois percursos sendo: Categoria speed e elite largada de Epitaciolândia com o bate e volta no km 26, as demais categorias largaram do km 26 até a cidade. 80 ciclistas participaram do evento nas categorias Elite, Speed, Master, Iniciante e Feminino.

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado do vice Professor Soares, o Vereador Nego, participou do evento e em sua fala ressaltou a importância da prática do esporte na vida das pessoas, e garantiu que outros eventos ciclísticos serão realizados em breve.

“Quero parabenizar o Secretário de Esportes e toda a sua equipe pelo empenho e dedicação. A corrida de ciclismo atraiu diversos atletas e foi muito bom retornar as atividades esportivas. Muito obrigado a todos que colaboraram, vamos realizar outros eventos como esse, para dar oportunidade a todos de praticarem esse esporte que além de ser muito bonito, faz bem para a saúde das pessoas”, disse Lopes.

Comentários