PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 022/2021

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através de seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da licitação divulgada através do Diário Oficial do Estado do Acre – DOE nº 13.053 do dia 27 de maio de 2021, edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2021, tendo por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente para atender as necessidades do Município de Epitaciolândia, para correções no edital do presente certame, em obediência aos ditames legais estabelecidas pela Lei n° 10.520/2002.

Epitaciolândia/AC, 01 de junho de 2021.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro

Decreto nº 076/2021