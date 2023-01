PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

Em uma sessão que vai ficar para a história do estado do Acre, o presidente da Assembleia legislativa do Acre, Nicolau Júnior, fez a posse do reeleito governador Gladson Cameli e de sua vice, a ex-senadora Mailza Assis em um plenário lotado com convidados, do Partido Progressista (PP), pelos próximos quatro anos (2023/2026).

Novos e futuros deputados, representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Justiça Eleitoral, secretários de estados que foram nomeados em frente ao prédio do Palácio do Governo, onde uma multidão esperava a nomeação do lado de fora.

Em suas poucas palavras na Aleac, o governador já empossado, disse estar muito grato pela oportunidade de poder concluir os trabalhos iniciados nos últimos dois anos e que serão entregues em breve. “Já deu certo e que Deus abençoe a todos que acreditaram junto comigo”, destacou.

O governador reempossado reafirmou seu compromisso com a população para geração de emprego e renda e o respeito entre os poderes como uma das suas maiores prioridades que serão tratados como prioridade número 1, além de corrigir o que tem pra corrigir e que não quer bajuladores ao seu lado.

Já para os gestores escolhidos para compor sua equipe, estes terão 100 dias para mostrarem resultados e terão que trabalhar para diminuir o alto índice de desemprego, criar oportunidades para geração de renda e trabalhar para melhorar os serviços essenciais, na saúde, na educação e na segurança.

Gladson Cameli destacou a parceria da vice-governadora enquanto senadora, que será peça importante na atual gestão, agradecendo antecipadamente por estar junto nesses anos. Já na fala como vice-governadora, Mailza Assis disse; “Quero agradecer ao governador Gladson Cameli, estarei sempre disposta a ajudar a contribuir com a gestão. Sempre olhando a vida das pessoas, sempre ouvindo a população e suas necessidades. Quero também contribuir, em todos os segmentos do governo, mas eu tenho um carinho especial pela área social e quero trabalhar muito intensamente de perto nessas políticas da mulher, crianças, jovens, adolescentes. Esse é o meu sonho, espero ter a oportunidade e a condição de fazer algo nesse sentido”, destacou.

Durante a posse na ALEAC, Nicolau Júnior, único da mesa a fazer uso da palavra, parabenizou Gladson pela posse e ratificou o respeito aos demais poderes para os próximos quatro anos.

“Para mim é um orgulho muito grande, uma honra para mim estar empossando uma pessoa que eu prezo muito. Vamos estar unidos, igual a família para ajudar o povo do Acre”, disse Nicolau.

