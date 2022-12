PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO E AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pedro Castillo anunciou a dissolução do Congresso mais cedo, ato que foi visto como golpe de Estado pela oposição e pelo governo

O presidente afastado do Peru, Pedro Castillo, foi detido pelas forças de segurança nesta quarta-feira (7), de acordo com imagens mostradas em um tuíte publicado pela Polícia Nacional logo após o Congresso votar para removê-lo do poder em um processo de impeachment.

“Em cumprimento de nossos poderes e atribuições descritos no art. 5 da Lei DL nº 1.267 da Polícia Nacional do Peru, as tropas do PNP intervêm junto ao ex-presidente Pedro Castillo”, publicou a instituição nas redes sociais.

Minutos depois, o tuíte foi apagado pela Polícia Nacional. Outras contas no Twitter, porém, salvaram a foto e republicaram.

De acordo com informações da agência EFE, Castillo está preso neste momento na sede da prefeitura da capital do país, Lima.

A detenção ocorreu horas após o ex-presidente do país anunciar a dissolução do Congresso e a promoção de estado de exceção no Peru. O ex-mandatário também chegou a divulgar uma convocação para a elaboração de uma nova Constituição.

As ações de Castillo não foram bem recebidas nem pela oposição nem pelo governo, enfrentando resistência, inclusive, da vice-presidente do país, Dina Boluarte. Nas próximas horas, a braço direito do ex-presidente deve assumir o poder no país, em uma cerimônia de posse realizada no Congresso.

Com informações da EFE e da Reuters

#URGENTE Estas son las primeras imágenes de Pedro Castillo detenido tras dar golpe de Estado. pic.twitter.com/1Jmwb9I8tP — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 7, 2022



