A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos juntamente com a Secretária de Turismo e Meio Ambiente, intensificou os serviços de roçagem e remoção de entulhos em todos os Bairros a fim de diminuir as ocorrências de dengue que já se encontravam com índices alarmantes por causa do período do inverno.

O Prefeito Sérgio Lopes determinou desde o primeiro dia de gestão que todas as equipes disponíveis se dedicassem aos serviços de limpeza, a fim de baixar os índices tendo em vista que estamos também vivendo a pandemia da covid-19.

“Estamos nos esforçando ao máximo para realizar um serviço de limpeza em todos os Bairros e centro da Cidade, assim além de melhorar a estética vamos diminuir a incidência da dengue em nosso município.” Pontuou o Prefeito.

Segundo do Secretário de Obras Chiquinho Frota, mesmo no feriado de carnaval a prefeitura continuou com os serviços de limpeza e remoção de entulhos. “Vamos cumprir com o cronograma e atender todos os bairros no mais curto espaço de tempo, o prefeito Sérgio Lopes nos deu essa missão e nossa equipe de limpeza comandada pela Diretora de Campo Laucirene não tem medido esforços para cumpri-la. Salientou Frota.

Já Secretário de Meio Ambiente Jonas Cavalcante pediu para que a população continue fazendo sua parte evitando lixo nos quintais, acumulo de água parada, “Se todos nós agirmos assim com essa parceria logo estaremos livre da dengue em nosso município. Frisou Secretário.

