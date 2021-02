Ouça áudio:

Nesta sexta-feira (19), o tempo fica sem chuvas em parte da Região Norte do País, como Roraima e na divisa com o Amazonas. Por outro lado, ainda mantêm muita chuva por outros estados, com invernada e acumulados expressivos desde o Acre até Tocantins, passando pelo o sul e leste do Pará, toda Rondônia e sul do Amazonas.

Além disso, a quantidade de chuva deve ser grande em Tocantins e no Pará. E em todas essas áreas há riscos para alagamentos e deslizamentos. Por isso, a temperatura pode variar entre 18 e 33 graus, enquanto a umidade relativa do ar segue acima dos 75% em quase toda a região.

As informações são do Somar Meteorologia.

Fonte: Brasil 61

