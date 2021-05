Prefeitura inicia vacinação ant-covid para servidores da Educação em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o PNI (Plano Nacional de Imunização), vai vacinar todos os servidores da educação, sendo eles da rede municipal, estadual ou federal.

O anuncio foi feito pelo prefeito Sérgio Lopes de Souza através de vídeo nas redes sociais, segundo ele todos os servidores serão imunizados, para isso basta apresentar uma declaração que consta que a pessoa faz parte da educação.

Tal documento poderá ser feitos na Secretaria Municipal de Educação ou no Núcleo da SEE. O início da vacinação ant-covid-19, iniciará nesta sexta-feira dia 28/05, na escola Bela Flor situada no Km 01 da Br. 317. Das 08h às 16hs.

Veja o Vídeo:

WhatsApp Video 2021-05-27 at 09.51.20