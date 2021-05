Alysson Bestene é o nome preferido de Gladson para ser seu vice em 2022

Se as eleições fossem hoje, Alysson Bestene, atual secretário de Saúde, seria o vice escolhido por Gladson Cameli. Ao Blog da Hora, do Notícias da Hora, o próprio chefe do Palácio Rio Branco afirmou que o cirurgião-dentista é o nome de sua preferência.

Alysson é do PP, o mesmo partido do governador. Há uma ala de aliados do Palácio Rio Branco que defende a saída dele do Progressistas para outro partido, o MDB, por exemplo.

“Seria bom a ida dele para o MDB. Já sugeri isso a ele, porque aí não ficaria puro sangue e daria uma demonstração de valorização aos aliados”, avalia Pádua Bruzugu, uma espécie de bruxo emedebista ligado ao deputado federal Flaviano Melo e atual diretor no Imac.

A prefeita Fernanda Hassem (PT), de Brasiléia, já conversou com Cameli sobre uma composição de chapa com o chefe do Palácio em 2022. Ela toparia até sair do PT para ser vice do atual governador, confessou dias atrás em um jantar do PROS.

Outros nomes como o de Socorro Neri, hoje secretária de Educação do Estado, e Valmir Ribeiro, conselheiro do Tribunal de Contas, circulam no meio político como prováveis ungidos.

Para Alysson ser o vice de Gladson estando filiado ao PP, o governador terá que estar muito bem nas pesquisas de intenções de votos em 2022. Se no ano eleitoral, Cameli estiver com a popularidade em alta vai surfar sobre os partidos e escolher o nome que mais lhe agrada.