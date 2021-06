Prefeitura de Rio Branco vai fazer vacinação itinerante para atender caminhoneiros

POR LEANDRO CHAVES

A prefeitura de Rio Branco informou, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), que pretende instalar nos próximos dias pontos de vacinação itinerantes para atender os caminhoneiros, que estão incluídos na fase 4, iniciada nesta segunda-feira (31).

Um dos pontos que receberá a ação será a sede da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), no Abrahão Alab, que costuma receber grande quantidade de caminhoneiros.

Para quem preferir ir até uma unidade de saúde, a imunização acontece nas Uraps Bacurau, no Albert Sampaio; Valdeisa Valdez, no Loteamento Santo Afonso; Claudia Vitorino, no Taquarai; Eduardo Asmar, no Bairro 15; Hidalgo de Lima, no Palheiral; Rosângela Pimentel, no Calafate; Vila Ivonete, na Antônio da Rocha Viana; Roney Meireles, no Adalberto Sena; São Francisco, no Vitória; Policlínica Barral e Barral, no Tangará; e no estacionamento do Detran, em frente ao 7º BEC, por drive thru.

Caminhoneiros deverão apresentar carteira de habilitação no momento da vacinação. Nesta terça (1), a prefeitura imuniza condutores de 57 anos ou mais. A ideia é baixar a idade ao longo dos dias.