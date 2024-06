Prefeitura de Rio Branco realiza Palestra sobre Direitos Humanos para Policiais Militares

Na manhã dessa segunda-feira, 17 de junho de 2024, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Diretoria de Direitos Humanos da SASDH, realizou para policiais militares, uma palestra em Direitos Humanos.

A palestra foi realizada no auditório do Colégio Militar Tiradentes, Bairro Calafate. O público alvo foram os alunos PMs do Curso de Habilitação de Oficiais de Administração e do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Polícia Militar do Acre e teve como tema “A Filosofia de Direitos Humanos aplicada à Luz do Eca”.

O objetivo foi capacitar os militares em Políticas de Direitos Humanos aplicada à Criança e ao Adolescente, tendo como base o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

A atividade contou também com a parceria da Associação de Conselheiros Tutelares do Acre, que também realiza ações de Promoção dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

De acordo com alunos dos cursos a palestra é de grande relevância, pois traz muitos conhecimentos no que tange a verdadeira face dos Direitos Humanos, em especial muitos esclarecimentos, agregando para a formação, levando ao entendimento e conscientização sobre os direitos humanos da criança e adolescente a partir do Estatuto.

Para a diretora Rila Freze, esse é um momento singular e com um grande significado.

“Falar de Direitos Humanos para componentes da Polícia Militar é de fundamental importância, primeiro para desmistificar a visão distorcida que foi implantada sobre a Política de Direitos Humanos. Segundo porque fazem parte da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente. São agentes que promovem a garantia dos Direitos Humanos, afinal, segurança pública é um direito humano, e por fim conhecer a rede de atendimento, entender que a Polícia Militar faz parte dessa rede, que os encaminhamentos e fluxos nas diversas situações que se deparam, entender a importância do trabalho em rede e de modo transversalizado.”

Fonte: Prefeitura de Rio Branco – AC