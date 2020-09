Nesta última semana de setembro, a prefeitura Municipal de Epitaciolândia através da Secretária de Obras, concluiu a ponte que dá acesso no Ramal do Prata localizado na zona rural do Município.

O atual Vice-Prefeito e Secretário de Obras do município, Raimundão, esteve acompanhando a obra de perto, afim de entregar o mais rápido possível aos moradores.

O Prefeito Tião Flores também esteve fazendo a vistoria das obras no local, acompanhando a equipe da Secretaria de Obras.

Segundo o Secretário Raimundão, a obra irá beneficiar moradores da região, produtores rurais e sitiantes. Com a nova construção, motoristas e pedestres poderão transitar com segurança.

