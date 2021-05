Prefeitura de Brasiléia realiza projeto “I Love Mamãe” 

A prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de educação, realizou na manhã de quarta-feira, 5, na escola Rui Lino, a culminância do projeto “I Love Mamãe”, com o objetivo não só homenagear as mães, mas também valorizar o seu papel na vida dos filhos.

As escolas desenvolveram atividades lúdicas que melhoram o relacionamento efetivo entre mãe e filhos, dentre os quais podemos destacar: gravação de vídeos, músicas e produção de poesias.

A Secretária Municipal de Educação, Francisca Oliveira, destaca que o “I Love Mamãe” é um projeto para valorizar o sentimento da gestão por todas as mães. Ela destaca também o envolvimento de todas as escolas.

“Esse projeto teve o total apoio da prefeita Fernanda Hassem, uma forma de demonstrar o carinho pelas mães de nossas crianças. Quero agradecer a participação de todas as escolas que juntamente com alunos fizeram suas homenagens às mães. Deixo o nosso respeito e a nossa homenagem a todas as mães de nossas escolas”, destacou a secretária.

Para Wiliane Alyne, mãe da aluna Ana Vitória, da escola Os Pastorinho, foi gratificante receber a homenagem.

“Para mim foi prazeroso participar do projeto, fui convidada juntamente com minha filha e ficamos muito alegre e felizes em apresentar homenagem para todas as mães da nossa escola. Quero agradecer e parabenizar a todos que participaram do projeto”, disse.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado, prestigiou o evento e parabenizou todas as mães.

“Em nome da prefeita Fernanda Hassem, quero desejar a todas as mães, muita paz, saúde e amor, porque é o que estamos precisando hoje no mundo. Todas as homenagens apresentadas pelas escolas foram lindas. Feliz Dias das Mães, que Deus abençõe todas! ”.

O projeto contou com a participação de todas as escolas do município, professores, alunos além dos pais. Houve premiação para as mães representantes de cada escola e sorteios de brindes.

