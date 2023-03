Prefeitura de Brasiléia realiza Mutirão de limpeza e combate à Dengue nos bairros

Paulo Celio para o altoacre.com

A Federação de Futebol do Acre – FFAC, através do seu Departamento de Competições, comandado pelo Diretor Leandro Rodrigues, apresentou a nova tabela do Campeonato Acreano de Futebol 2023.

A princípio, a competição estava com seu início marcado para o dia 4 de março, mas, pelo motivo das equipes do São Francisco e Humaitá terem se classificado para a segunda fase da Copa Verde, foi preciso fazer a mudança para o dia 5, afirmou Leandro Rodrigues.

O São Francisco enfrenta a equipe do São Raimundo de Roraima (RR) nessa quarta, as 18 horas Acre no Estádio Canarinho. Já o Humaitá, foi a Belém onde às 17 horas/Acre. encara o Clube do Remo no Estádio Evandro almeida, ou ‘Baenão’.

Com isso, o estadual tem seu início marcado para domingo (5), às 15 horas com Humaitá x Andirá e as 17 horas, será São Francisco x Vasco da Gama.

Veja a tabela do 1º Turno completa

