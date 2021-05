Prefeitura de Brasileia leva à população rural o programa Mais Saúde em Ação

SECOM

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde lançou o programa Mais Saúde em Ação, que tem por objetivo levar atendimento de saúde multidisciplinar e integrado às comunidades urbana e rurais.

Durante o fim de semana, a equipe de saúde, liderada pelo secretário Joãozinho Melo, esteve realizando atendimento de saúde no quilômetro 88, colocação Escondido e contou com a presença de médicos, enfermeiros, técnicos, equipe do Programa Nacional de Imunização (PNI), além de gerentes e Coordenadores da secretaria municipal de saúde.

Na ocasião, a comunidade foi atendida com vacinação contra a gripe, exames de PCCU, testes rápidos de glicemia, verificação de pressão arterial, imunização contra o Covid-19 para os grupos estipulados pelo Ministério da Saúde (MS).

O Secretário de Saúde de Brasiléia, Joãozinho Melo fala a respeito do atendimento. ” Hoje nossa equipe municipal esteve prestando serviços essenciais para os moradores do quilômetro 88, foi um dia bastante produtivo e com ofertas de vários serviços de saúde aos moradores”, disse.

De acordo com a prefeita Fernanda Hassem, o programa ” Mais Saúde em Ação” irá atender as comunidades mais distantes, através de atendimentos Itinerantes. ” Nossa equipe da Secretaria de saúde está empenhada para ofertar saúde de qualidade a nossa população. Iremos levar a saúde até os produtores rurais que, em virtude da distância, não tem acesso às nossas unidades de saúde”, finalizou.