A Prefeita Fernanda Hassem participou na sexta-feira, 24, de mais uma reunião articulada pela gestão, junto aos prefeitos do Alto Acre, Tião Flores de Epitaciolândia e Antônio Barbosa (Zum) de Assis Brasil com os órgãos de fiscalização e Segurança Pública no centro Cultural Sebastião Dantas.

Foram discutidos medidas e ajustes no decreto 020 para prevenção ao COVID-19, além de medidas mais duras na atuação da barreira sanitária instalada no entroncamento do município de Xapuri para transeuntes.

A prefeita Fernanda Hassem destacou que a fiscalização na barreira irá aumentar e que alguns ajustes serão realizado no decreto de numero 020, para que possa atender os pedidos da associação comercial. “Nós não vamos esperar ter um caso na região para poder agir, e por meio do dialogo e ações conjuntas vamos obter sucesso. Nossa reunião é para intensificar a ação na barreira em Xapuri com um revezamento durante 24 horas, controlando o fluxo de pessoas para as cidades e caso venha de outro Estado ou cidade que tenha casos confirmados a pessoa terá que cumprir quarentena”, falou Fernanda Hassem.

Participaram da reunião também representantes da Polícia Federal, Polícia Militar, Exército Brasileiro, Receita Federal, ANVISA, Corpo de Bombeiros, Secretaria de de Saúde de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil e da Associação Comercial.

