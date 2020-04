Prefeitos da fronteira poderão aumentar austeridade com apoio de órgão federais

Uma reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira, dia 9, no gabinete do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, poderá resultar no aumento de austeridade no combate ao Covid-19, onde contará com o apoio irrestrito de órgãos policiais federais e estadual, Vigilância Sanitária Federal e Secretaria Municipal de Saúde.

A reunião contou com representante da Polícia Federal, delegado André Oliveira; da Anvisa na fronteira, Marcos Antonio; do subcomandante da Polícia Militar do 5º Batalhão, Tenente Tales Rafael; do comandante do Exercito Brasileiro na fronteira, Capitão Fernando C. de Souza Júnior; Secretária Municipal de Saúde, Tereza Flores e da coordenadora de Atenção Básica de Saúde de Epitaciolândia, Marines furtado Gomes.

A pauta em questão, seria as ações que podem ser realizadas no combate ao vírus Covid-19 nas cidades de fronteira, podendo ser aplicado medidas mais severas contra àqueles que não estejam cumprindo as normas de prevenção dentro dos Decretos publicados pelo Governo Estadual e Municipais.

A preocupação vem aumentando após casos serem confirmados tanto na Capital do Acre e do estado de Pando, no lado boliviano. Casos e denuncias frequentes de circulação de pessoas que estão passando pela fronteira por via terrestre e pelo rio Acre, vem preocupando ainda mais as autoridades.

Segundo o delegado da Polícia Federal, comentou que após o Ministério da Justiça ter publicado a Portaria nº125, onde determina o fechamento das fronteiras e do alinhamento das forças juntos aos estados, municípios e que seja aplicado as normas determinadas mais restritivas em decorrência ao covid-19.

Um dos pontos debatidos, seria a detenção compulsória nas barreiras ao longo da BR 317, como no posto policial existente em Senador Guiomard que liga a AC 40 à BR 317, no posto do entroncamento de Xapuri e na chegada do município de Epitaciolândia.

Leis mais rígidas para àqueles que descumprirem a não passagem pelas fronteiras, sendo aplicados multas, detenções e apreensões de mercadorias, além de penalidades aos comércios que não estão dentro do Decreto e pessoas que não cumprirem o isolamento social.

Tião Flores estará entrando em contato com a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem para que criem novos Atos Normativos dentro das esfera jurídica, para que possam atuar no cumprimento das Leis e combate ao covid-19, em prol da população.

Segundo o gestor, as mudanças serão publicadas no Diário Oficial da próxima semana, uma vez que estão a espera de novas medidas a serem comunicadas tanto pelo governo federal, quanto estadual, direcionadas no combate ao covid-19.

